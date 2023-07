Résidence Le Furor Poetico Collectif12 Mantes-la-Jolie, 10 juillet 2023, Mantes-la-Jolie.

Résidence Le Furor Poetico 10 – 14 juillet Collectif12

Furor Poetico est une compagnie transdisciplinaire. Elle a le projet d’exploiter les limites d’un corps avec un instrument de musique et souhaite explorer les possibilités chorégraphiques, théâtrales, et plastiques afin de développer son univers. La compagnie place l’artiste dans une zone incertaine, qu’iel ne connait pas, afin que naisse une poésie singulière. C’est ce regard autre, en-dehors, sur une pratique artistique, qui l’intéresse. Elle souhaite qu’une confusion se crée sur scène ; le·a spectateur·ice ne doit plus savoir s’il est venu voir de la danse, de la musique, de la performance plastique ou du théâtre.

La compagnie sera en résidence au Collectif 12 pour travailler sur sa prochaine création Ceci est un adieu au langage, mêlant musique, arts plastique et théâtre d’objet.

Collectif12 174 boulevard du Maréchal Juin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France https://collectif12.org/event/le-plein-ete-2021/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T13:00:00+02:00 – 2023-07-10T17:00:00+02:00

2023-07-14T08:00:00+02:00 – 2023-07-14T17:00:00+02:00

© Jean-Charles Massera