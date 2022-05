Collectif Volkanik

Collectif Volkanik, 6 août 2022, . Collectif Volkanik

2022-08-06 21:00:00 – 2022-08-06 23:30:00 Créé à Rennes en septembre 2010, l’entreprise Volkanik rassemble ses salariés, fraîchement sortis de leur comité d’entreprise, autour d’un show endiablé. Ce collectif propose un mélange détonnant de thèmes originaux inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de Roumanie et collectés lors de nombreux voyages d’affaires. Les musicien(ne)s se sont donnés pour mission de faire vivre et partager leur exubérante énergie lors de prestations inclassables. Ils auraient tout à fait leur place dans une série allemande des années 80 ou dans un jeu TV yougoslave. Affichant leur classe vestimentaire impeccablement anachronique, sur scène comme en déambulation, c’est une incroyable occasion pour le public de partager cette ambiance explosive, en stéréo et en couleurs ! Sous chapiteau dans le jardin, bar et restauration (food truck à pizzas+les bons p’tits plats de l’auberge) sur place, pas besoin de réserver. Créé à Rennes en septembre 2010, l’entreprise Volkanik rassemble ses salariés, fraîchement sortis de leur comité d’entreprise, autour d’un show endiablé. Ce collectif propose un mélange détonnant de thèmes originaux inspirés par le répertoire des fanfares tziganes de Macédoine, de Serbie et de Roumanie et collectés lors de nombreux voyages d’affaires. Les musicien(ne)s se sont donnés pour mission de faire vivre et partager leur exubérante énergie lors de prestations inclassables. Ils auraient tout à fait leur place dans une série allemande des années 80 ou dans un jeu TV yougoslave. Affichant leur classe vestimentaire impeccablement anachronique, sur scène comme en déambulation, c’est une incroyable occasion pour le public de partager cette ambiance explosive, en stéréo et en couleurs ! Sous chapiteau dans le jardin, bar et restauration (food truck à pizzas+les bons p’tits plats de l’auberge) sur place, pas besoin de réserver. dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville