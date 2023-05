Collectif V.A.L.S. – Vincent Fillon, Antarès Bassis, Laurent Géhant et Sophie Azambre Le Roy Jardin Maronites Pressoir Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Collectif V.A.L.S. – Vincent Fillon, Antarès Bassis, Laurent Géhant et Sophie Azambre Le Roy
Jardin Maronites Pressoir, 3 juin 2023, Paris.

de 22h30 à 01h30

gratuit

Une cour se raconte – Une cour d’immeuble devient un lieu de réinvention pour un nouveau monde. Le collectif V.A.L.S. a été fondé pendant le confinement, au sein du même immeuble. Vincent Fillon est photographe, sélectionné à Arles. Antarès Bassis est documentariste des utopies. Laurent Géhant est un multi-instrumentiste qui improvise des portraits musicaux avec Sophie Azambre le Roy, plasticienne. Printemps 2020, la cour déserte de notre immeuble accueille un mirage. Elle devient place de village où les voisins s’y réinventent et rêvent d’un nouveau monde. Un photographe, un documentariste et un duo de musicien mettent en scène ce lieu et ces personnages. Le collectif V.A.L.S propose une projection géante sur leur immeuble d’un film composé de vidéos fixes et en mouvements avec une bande son de portraits musicaux samplée de témoignages. Jardin Maronites Pressoir 1 rue du Pressoir 75020 Paris Contact : https://jamais.org

