Collectif Ubique : La Petite Sirène – Saison Soufflerie Auditorium (L’) – Rezé, 29 janvier 2022, Rezé.

2022-01-29

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : non 8 € / 5 € (hors frais de réservation)Tarif hors abonnement BILLETTERIES :- sur www.lasoufflerie.org- Billetterie de la Soufflerie, à l’auditorium, 2 avenue de Bretagne à Rezé – 02 51 70 78 00 (mardi au vendredi de 13h30 à 18h30)

Conte musical – à partir de 8 ans.Une adaptation originale et enlevée du conte d’Andersen « La Petite Sirène », revisité avec humour et en musique par le Collectif Ubique.Composé du chanteur lyrique et multi-instrumentiste Vivien Simon, de la comédienne et violoniste Audrey Daoudal et du luthiste Simon Waddell, le Collectif Ubique est né d’un goût des mélanges entre leurs disciplines respectives. Avec « La Petite Sirène », le trio clôt un triptyque d’adaptation de contes célèbres, entamé avec « Hansel et Gretel » en 2014 et poursuivi avec « La Belle au Bois Dormant », tous deux présentés à la Soufflerie en 2019. D’entrée de jeu, les artistes changent les grandes lignes de l’œuvre d’Andersen : assis sur leurs trois chaises, entourés de leurs instruments, ils adaptent le nombre de personnages, en créent de nouveaux – des adorables grands-parents laxistes à la poissonnière désabusée qui prône le célibat – et surtout, redessinent le personnage principal. Leur Petite Sirène n’est pas une ondine rêveuse et amoureuse. Elle a une passion et un rêve : devenir marin. Le trio puise dans la noirceur du conte pour composer une troisième création émouvante et personnelle, sans jamais perdre son rythme et son humour pimenté. Mise en scène, écriture, composition et interprétation : Audrey Daoudal, Vivien Simon et Simon Waddell Durée : 1h

Auditorium (L’) – Rezé adresse1} Château de Rezé Rezé 44400 Château de Rezé

02 51 70 78 00 http://www.lasoufflerie.org info@lasoufflerie.org https://www.lasoufflerie.org/