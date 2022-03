COLLECTIF RENAISSANCE La Dame du Mont Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

COLLECTIF RENAISSANCE La Dame du Mont, 2 avril 2022, Marseille. COLLECTIF RENAISSANCE

La Dame du Mont, le samedi 2 avril à 21:00

Le Collectif RENAISSANCE, c’est la rencontre de 4 artistes de différents horizons et influences musicales, DARK DISCO, INDIE DANCE, TECHNO MELODIQUE, TECHNO ACID et bien d’autres… Le collectif est jeune (un an), cependant il a su aller a la rencontre d’un public marseillais présent a chaque évènement, Il évolue sur la scène marseillaise (Redlion, La Dame du Mont, Bar des pêcheurs…) et a présent sur Aix en Provence avec le lancement d’un nouveau concept nomme EUPHORIA, qui ne va pas tarder a faire parler de lui.

Entrée libre

♫TECHNO♫ La Dame du Mont 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T21:00:00 2022-04-02T02:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dame du Mont Adresse 30-32 Place Notre Dame Du mont, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Dame du Mont Marseille Departement Bouches-du-Rhône

La Dame du Mont Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

COLLECTIF RENAISSANCE La Dame du Mont 2022-04-02 was last modified: by COLLECTIF RENAISSANCE La Dame du Mont La Dame du Mont 2 avril 2022 La Dame du Mont Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône