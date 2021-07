Collectif Radio Flouka Petit Bain, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 23 juillet 2021

de 18h à 0h

gratuit

Collectif Radio Flouka à Petit Bain

PROGRAMME

Bab (djset) :

Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles propose une vision contemporaine de cet héritage. Pour accompagner cette musique, il construit un univers cinématographique à travers des clips illustrant ses compositions. Avec ses vidéos, il exerce la même démarche que dans sa musique en mélangeant différents supports d’enregistrements analogiques (8mm, photos argentiques) avec des

Wael Alkak (live) :

Wael Alkak compose une musique électronique hybride fusionnant les genres. Diplômé du Conservatoire Supérieur de Musique de Damas, il pratique le bouzouk, les percussions, le clavier, avant de s’initier à la composition digitale. Depuis 2012, il se produit en France et en Europe, présentant sur scène avec son groupe Neshama ou en solo, des compositions musicales électroniques, fusionne avec des chants et mélodies Levantines, arabes et improvisations live.

D3MOR (djset) :

Haroun Ben Hmida aka D3M0R (prononcé demor) est un producteur et DJ de Bass Music, d’origine tunisienne, installé depuis 2014 à Paris. Son univers musical oscille entre la Drum&Bass, Jungle et le Breakbeat. C’est en côtoyant les collectifs de UK Bass et Dubstep dans les années 2008-2010 comme World Full Of Bass ou E-Fest en Tunisie, que Haroun s’est forgé son style imprégné d’influences UK. Aujourd’hui il prépare un EP de Jungle aux influences très nineties qui sortira sur le label Shkoun Records en fin de l’année 2021.

Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013

