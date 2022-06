Collectif Prisme : Peindre l’Odyssée Les Baux-de-Provence, 4 juin 2022, Les Baux-de-Provence.

Collectif Prisme : Peindre l’Odyssée Place Saint-Vincent Galerie La Citerne Les Baux-de-Provence

2022-06-04 – 2022-06-12 Place Saint-Vincent Galerie La Citerne

Les Baux-de-Provence 13520

Chantal Boullet

Plus fortes que toutes les sollicitations féminines, Pénélope exerce sur Ulysse une irrésistible attraction qui motive son retour chez lui.



Catherine Chesneau

En réponse aux combats, aux errances d’Ulysse pendant vingt ans, Homère montre la vaillance et la loyauté de Pénélope : Pénélope stable, inventive est aussi héroïque qu’Ulysse !



Martine Lépine

Où trouver le courage d’affronter tempêtes, monstres et magiciennes ? Pour Ulysse, l’espérance d’une île, d’un port d’attache serait- elle le secret de la survie ?

Isabelle Pastré

Tels Ulysse, les migrants traversent aujourd’hui la Méditerranée au péril de leur vie ; Ils cèdent aux sirènes de l’occident…



Sylvie Puaud

Le corps d’Ulysse, puissant et combatif, toujours en tension face aux éléments déchainés et aux dictats divins est le lieu d’une violence qui va crescendo jusqu’au retour à Ithaque!

Librement inspirées par l’Odyssée, chacune des 5 peintres dépeint sa vision de l’errance et du voyage d’Ulysse. L’art de conter et donc l’art de peindre y défient la mort pour dire la vie.

