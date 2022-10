Collectif Paris swing plays duke Ellington LE BAL BLOMET Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Collectif Paris swing plays duke Ellington LE BAL BLOMET, 23 novembre 2022, Paris. Le mercredi 23 novembre 2022

de 20h00 à 22h00

. payant Tarif unique : 20 EUR Tarif réduit (-25 ans, sans emploi) : 15 EUR

Le collectif Paris Swing prend des airs de Big Band et rend hommage à la musique du génial pianiste et arrangeur américain Duke Ellington. De ses débuts à la Nouvelle Orleans à ses plus grands succès. La scène parisienne a toujours occupé une place particulière dans le coeur des grands jazzmen américains, comme Sydney Bechet, Benny Goodman ou Josephine Baker. Le Collectif Paris Swing rend un vibrant hommage au jazz des années 20 et 30 bouleversées par l’émergence de cette nouvelle musique. Référence de la musique swing à Paris, le Collectif s’est forgé une solide réputation en faisant vibrer les murs des clubs parisiens comme le Caveau de la Huchette, la Bellevilloise ou du Bal Blomet. Au programme, le stride de Fats Waller, les envolées de Sidney Bechet et Benny Goodman, sans oublier Glenn Miller et Louis Armstrong. Librement inspiré du swing, le Collectif retrouve la fraîcheur et la créativité artistiques de ces années folles, où musique et fête ne faisaient qu’un. Une soirée explosive sous le signe de la syncope, du rythme et de l’improvisation ! LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Paris

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m) Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m) Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo

Contact : http://www.balblomet.fr https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.facebook.com/balblomet/ https://www.billetweb.fr/collectif-paris-swing12

COLLECTIF PARIS SWING PLAYS DUKE ELLINGTON

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu LE BAL BLOMET Adresse 33 Rue Blomet Ville Paris lieuville LE BAL BLOMET Paris Departement Paris

LE BAL BLOMET Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Collectif Paris swing plays duke Ellington LE BAL BLOMET 2022-11-23 was last modified: by Collectif Paris swing plays duke Ellington LE BAL BLOMET LE BAL BLOMET 23 novembre 2022 LE BAL BLOMET Paris Paris

Paris Paris