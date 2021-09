Paris Institut Culturel du Mexique île de France, Paris COLLECTIF ONEIROS (Daniela Prost, Ana Lara, Harry Kampianne) Institut Culturel du Mexique Paris Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 2 octobre 2021

de 19h à 23h

gratuit

RÊVES URBAINS – projection vidéo et installation sonore « Rêves Urbains » propose une vidéo dans laquelle la musique d’Ana Lara, les images de Daniela Prost et le poème AsphaltSong (une ode à l’insouciance) d’Harry Kampianne s’interpénètrent et nous amènent progressivement vers d’autres champs visuels capables de catalyser une autre réalité, voire d’autres réalités susceptibles d’interagir sur le spectateur. En partenariat avec : Institut Culturel du Mexique Avec le soutien de : Institut Culturel du Mexique Avec le commissariat de : Collectif Oneiros Biographie du Collectif Oneiros (Daniela Prost, Ana Lara et Harry Kampianne) – Né en mars 2016 – 2016 : « A quoi ça rime », spectacle Mairie du XIIIe Paris – 2017 : Poèmes érotiques, lecture et dessins, Institut Culturel du Mexique (ICM) – 2017 : « A Baudelaire », vidéo et musique, (ICM) – 2018 : Poèmes à La Source (Montreuil), vidéo, lecture et musique Liens du site web et des réseaux sociaux du collectif : www.danielaprost.com www.analara.net https://labafouille.centerblog.net (blog sur l’art) https://www.instagram.com/harrykampianne/ Nuit Blanche -> Nuit Blanche Institut Culturel du Mexique 119 rue Vieille du temple Paris 75003

