La Traversée des Murs – Installation Via “Un réseau en fil dans le tissu urbain”, “1 km à vol d’oiseau”, “Tapis rouge”…le Collectif MASI expérimente les passages entre espaces privés et publics. Avec “La Traversée des Murs” – Nuit Blanche 2021, les habitants de la Cité d’Hauteville et les visiteurs sont invités à s’approprier la chaussée. Munis de scotch fluo, ils pourront tracer au sol les murs de leur foyer, y apporter un objet domestique et s’y installer pour une nuit où l’intime est joué sur la scène du théâtre de la ville. Côte à côte, les dessins forment un plan commun. A travers les murs, voisins et visiteurs se rencontrent-ils ? Échangent-ils des mots ou des objets ? Passent-il d’un espace à l’autre ? Ces situations créeront une carte vivante dont sera gardée trace esthétique, architecturale et ethnographique. Photomontage du Collectif MASI (Madlen Anipsitaki et Simon Riedler)

