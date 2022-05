COLLECTIF MARTINE PATINE – LE PRINTEMPS DE LA DANSE 2022 Boulogne-sur-Mer, 28 mai 2022, Boulogne-sur-Mer.

COLLECTIF MARTINE PATINE – LE PRINTEMPS DE LA DANSE 2022 17 bd Daunou Boulogne-sur-Mer

2022-05-28 – 2022-05-28

17 bd Daunou Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Boulogne-sur-Mer Ludique, immersif, Martine Patine réinvente la fête et vous fait découvrir le roller Dance

Apparue dans les 70’s et popularisée dans les 80’s, la pratique du roller disco est de retour et ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Martine Patine c’est LE collectif de passionnés qui redonne vie au Roller Dance. Un rendez-vous qui mélange initiations au Roller Dance, shows, performances et les meilleurs DJ’s du genreqs, pour des rendez-vous 100% roller et clubbing ! Osé, décalé, intemporel, punchy, notre mission est simple : que tout le monde patine avec Martine.

Venez avec ou sans patins ! Patins disponibles dès la pointure 30, protections fournies.

À partir de 10 ans – Gratuit – Infos : 03 21 10 39 55

+33 3 21 10 39 55 http://www.agglo-boulonnais.fr/

Ludique, immersif, Martine Patine réinvente la fête et vous fait découvrir le roller Dance

Apparue dans les 70’s et popularisée dans les 80’s, la pratique du roller disco est de retour et ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Martine Patine c’est LE collectif de passionnés qui redonne vie au Roller Dance. Un rendez-vous qui mélange initiations au Roller Dance, shows, performances et les meilleurs DJ’s du genreqs, pour des rendez-vous 100% roller et clubbing ! Osé, décalé, intemporel, punchy, notre mission est simple : que tout le monde patine avec Martine.

Venez avec ou sans patins ! Patins disponibles dès la pointure 30, protections fournies.

À partir de 10 ans – Gratuit – Infos : 03 21 10 39 55

17 bd Daunou Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-03-28 par