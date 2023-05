COLLECTIF MAISON COURBE Parc Hoche, 3 juin 2023, Nanterre.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 19h20

.Tout public. gratuit

Le Paradoxe des Jumeaux / Cirque / Danse

Accompagnée de musique live, la pièce navigue entre cirque et danse autour de deux solos. Elle interroge notre rapport au temps qui passe, celui qui rythme nos journées et nos vies, celui qui nous manque ou qui nous fait languir. En alliant, tour à tour, équilibre sur les mains et suspension aérienne, les deux artistes s’amusent à distordre nos perceptions habituelles du temps.

Avec Quentin Folcher, Kamma Rosenbeck et Sami Dubot

En partenariat avec Parade(s), le festival des arts de la rue de la Ville de Nanterre, et avec le soutien du réseau Actes If et de la Métropole du Grand Paris.

Parc Hoche avenue de la commune de Paris 92000 Nanterre

Contact : https://www.nanterre.fr/parades https://www.facebook.com/parades.nanterre

Maison Courbe_Paradoxe des Jumeaux Maison Courbe_Paradoxe des Jumeaux