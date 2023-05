Collectif Les Brassartistes & Street Artistes Ecole Brassart Paris Catégories d’Évènement: ile de france

La Fabrique des Monstres, entre peinture, dessin, installation et vidéo. L’école BRASSART, référence dans la création numérique, a ouvert un 14e campus en septembre 2022 à Paris. Pour Nuit Blanche, les étudiants de cette première promotion se sont emparés d’un projet collectif et transversal. Une Nuit Blanche artistique entre talents de demain et art urbain. Dans le cadre de leur année de prépa, les étudiants BRASSART ont réalisé des productions artistiques sur le thème des monstres, en puisant leur inspiration dans différents univers allant de la mythologie grecque au mangaka japonais. En collaboration avec les étudiants de l’ICART, ils ont imaginé une installation immersive et participative qui s’inscrit dans ce site déjà empreint d’art urbain. En partenariat avec l’ICART, l’école du management de la culture et du marché de l’art.

Avec le commissariat de : Prazowski Gallery et Nicolas Laugero Lasserre. Ecole Brassart 214, boulevard Raspail 75014 Paris Contact : https://www.brassart.fr/ecole/actualites/brassart-paris-ouvre-ses-portes-pour-la-nuit-blanche

