Collectif l’Aberiette en résidence à la supérette Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff, 3 juin 2023, Malakoff.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 00h00

.Tout public. gratuit

À Malakoff, le centre d’art investit 4 000 m2 d’espace public, au pied de la cité Stalingrad et de la supérette, lieu d’expérimentation du centre d’art, avec une programmation propice au partage et à l’interaction artistique et sociale.

Après plus d’un mois de recherche et d’expérimentation, le collectif Aberiette vous présente à la supérette, le fruit de leur travail.

Sur un fond d’autonomie artistique, leur projet s’est dessiné au cœur du village de Souvigné-sur-Sarthe. Le vieux Sarthois nomme l’abri, aberiaux ou aberiette. L’Aberiette, comme abri de jeunes artistes, de faune, de flore, de son village et ses habitants. Tout débute avec un abri d’un peu plus d’un hectare, qu’ils ont façonné avec l’art et par la terre, afin de construire un lieu en résonance avec son environnement rural, et leurs enjeux artistiques.

Pour leur résidence à la supérette, dans la continuité de leurs recherches dans la Sarthe, l’Aberiette entame un processus afin de connaître le territoire de Malakoff. Pour cela, « il faut connaître la terre », explorer les jardins et les espaces verts de la ville. Cette première phase leur permet d’explorer le territoire, de réaliser des relevés de matériaux et de rencontrer les acteur·rice·s de la vie locale.

La documentation et matériaux récoltés leur permettra de travailler sur un projet de plantothèque en céramique. Sur des plaques d’argiles, les plantes locales seront imprimées, dressant ainsi une collection de portraits minéraux et végétaux pérenne spécifique au territoire de Malakoff. Le collectif dédie également un temps de recherche pour expérimenter et tester différentes méthodes d’anthotypes, utilisant d’une autre manière les plantes récoltées. Entre photographie et céramiques, un éventail de manières de traduire la richesse des sols sont utilisées par le collectif d’artistes.

À voir aussi ! Nuit Blanche 2023 à Malakoff :

– Circo minimo – Olivier Vadrot – œuvre dans l’espace public- Agora Faut-il protéger les nuages- Agora Comment faire face aux questions de biodiversité et de permaculture en milieux urbains ?- Agora Comment est impulsée l’entraide et la solidarité par les citoyens et citoyennes d’un quartier ?- Marcher sur l’eau – Aïssa Maïga – cinéma plein air- Projection films d’artistes du Salon de Montrouge- Les spécialités culinaires des habitant·es – banquet- Espace de gratuité – Ema Drouin- Atelier Faire son pain- Balade à vélo

Avec le soutien de la Métropole du Grand Paris et de Paris Habitat

Quartier Stalingrad – la supérette centre d’art contemporain de Malakoff 28 Bd de Stalingrad 92240 Malakoff

Contact : https://maisondesarts.malakoff.fr/3-326/fiche/nuit-blanche-2023.htm 0147359694 https://www.facebook.com/maisondesartscentredartcontemporaindeMalakoff https://www.facebook.com/maisondesartscentredartcontemporaindeMalakoff

supérette, centre d’art contemporain de Malakoff