Les Couleurs du Canal

Venez (re)découvrir l’écosystème du canal du midi. Nous expérimenterons la fabrication de papier et de peintures à base de végétaux cueillis par nos soins puis nous réaliserons des teintures végétales ! Repartez avec vos créations.

Intervention de l‘association DIRE ( Sensibilisation à l’Environnement), de l’association MITSA (solutions pratiques pour l’environnement) et Diane T (artiste bioart)

Les ateliers sont gratuits sur inscription (15 personnes)

du 28 août au 1 septembre 2023

au sein du Collectif LA MAISON

au bord du canal du midi, près du parc des 50, Ramonville St Agne

https://goo.gl/maps/GeNYHWw7c8rxQiij7

Le collectif La Maison est un lieu hybride dont l'activité

est engagée en faveur de l’Ecologie et de l’Économie Circulaire.

C’est un endroit idéal pour l’éducation populaire et la

reconnexion à la Nature.

La Maison est aussi un lieu reconnu pour ses ressources en

terme de compétences, de matériel et de low-tech. Ainsi

l’ensemble des ateliers seront pensés dans un souci de

réduction des déchets, préservation des ressources et

recyclabilité des matériaux. L’usage du biogaz local et de fours

solaires pendant les ateliers seront support à la sensibilisation

des énergies renouvelables. à pied et en vélo le long du canal du midi (15min du métro), en voiture parking du parc des 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-28T09:30:00+02:00 – 2023-08-28T11:30:00+02:00

2023-09-01T09:30:00+02:00 – 2023-09-01T11:30:00+02:00

©dianeT