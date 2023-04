Café Bricol’ Collectif la Maison Ramonville-Saint-Agne Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Ramonville-Saint-Agne Café Bricol’ Collectif la Maison, 25 février 2023, Ramonville-Saint-Agne. Café Bricol’ 25 février et 6 mai Collectif la Maison C’est gratuit, mais une participation est possible. Le Collectif La Maison et le réseau des Café Bricol’ propose un atelier Café Bricol’. C’est un atelier participatif de réparation, ou chacun peut venir essayer de réparer son objet genre grille pain, aspirateur ou robot ménager. Tout le monde est encouragé à donner un coup de main aux autres. Il est recommandé de penser à ammener tous les accessoires nécessaire au dépannage, du genre un CD pour tester un lecteur, et éventuellement ses outils. C’est gratuit, mais une participation est possible. Collectif la Maison 73 Chemin Mange Pommes 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne 31520 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T14:00:00+01:00 – 2023-02-25T17:00:00+01:00

