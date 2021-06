Montreuil Place Jean Jaurès,Montreuil Montreuil, Seine-Saint-Denis COLLECTIF LA BOUTIQUE : Nous les Vivant.e.s Place Jean Jaurès,Montreuil Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Le Collectif La Boutique et le metteur en scène Alexandre Plank construisent, avec 6 comédien.ne.s amateur.e.s, une fiction scénique et musicale sur le confinement et l’arrêt des activités **Vincent ARNOULT** hautbois I **Emmanuelle BRUNAT** clarinette basse I Clément **DUTHOIT** saxophone I **Nicolas FARGEIX** clarinette I David **POURADIER DUTEIL** batterie I **Vincent REYNAUD** basson I Yves **ROUSSEAU** contrebasse Fabrice **MARTINEZ** soundpainter I Alexandre **PLANK** metteur en scène I Emmanuelle **BRUNAT** compositrice I Tristan **GOLDBRONN** intervenant radio Coproduction Collectif La Boutique, Making Waves, Le Nouveau Théâtre de Montreuil

Entrée libre

