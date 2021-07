Saint-Jean-de-Monts Square Albert Pommier - St Jean Saint-Jean-de-Monts, Vendée Collectif Kaboum – Le Temps d’une Sieste Square Albert Pommier – St Jean Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Square Albert Pommier – St Jean, le mardi 17 août à 21:30

Chut, ne faites pas de bruit s’il vous plait … Il ne va pas tarder à s’endormir … Encore un petit effort, quelques caresses sur le visage, la fin d’une comptine qu’on répète en boucle encore et encore et … Ca y est ! Il s’est endormi ! Enfin, nous allons pouvoir nous retrouver entre nous. Juste le temps d’une sieste.

2021-08-17T21:30:00 2021-08-17T22:15:00

