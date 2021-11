Collectif Gonzo : Chante moi ton histoire et Empreintes Salle des Fêtes L’Isle Jourdain, 16 juin 2022, Bourpeuil.

Collectif Gonzo : Chante moi ton histoire et Empreintes

du jeudi 16 juin 2022 au vendredi 17 juin 2022 à Salle des Fêtes L’Isle Jourdain

Depuis novembre 2020, le collectif Gonzo travaille le chant signe en questionnant la transmission à travers les chansons et les petites histoires qui traversent nos vies dans le projet Chante-moi ton histoire ! avec des enfants de l’école publique et du collège de L’Isle Jourdain, des enfants des Accueils de Loisirs de la MJC des assistantes maternelles du Relais Petite Enfance de la MJC En 2021, les artistes ont entrepris également de créer un nouveau spectacle Empreintes Ces 16 & 17 juin seront l’occasion de découvrir le fruit de l’ensemble de ces travaux Jeudi 16 juin à 17h30 & 19h30 : spectacle Chante moi ton histoire ! Vendredi 17 juin à 17h30 & 19h30 : spectacle Chante moi ton histoire ! et Empreintes Empreintes, un spectacle du trio Après vous… Vous êtes-vous déjà posé la question de ce qui se cache derrière les chansons qui vous accompagnent, celles qui marquent un moment de votre vie ou vous touchent tout simplement ? Créé à partir d’une matière sonore collectée, Empreintes est un spectacle musical et visuel qui questionne la notion de transmission à travers la chanson et ce qu’elle raconte de nos vies. Qu’elles nous bercent, nous fassent rêver, pleurer ou danser, les chansons ont ce point commun de cacher des histoires bien singulières, profondes ou légères. Mais comment arrivent-elles jusqu’à nos oreilles ? Et pourquoi ? Des images projetées plantent le décor. L’imaginaire musical met en exergue les voix collectées. Une comédienne nous raconte tout ça au creux des yeux. A partager en famille, à partager tout simplement ! Maud Thibault: langue des signes Aurélien Mouzac : guitares, ukulélé basse, voix Thomas Hilaire: batterie, claviers, voix Delphine Naudon : vidéo, lumière Alexandre Griffiths : son Le Projet d’Éducation Artistique et Culturel Chante moi ton histoire ! et le spectacle Empreintes réunissent le Collectif Gonzo, MusicOpluriel, l’école Publique de L’Isle Jourdain, le collège René CASSIN, la MJC Champ Libre et la Boulit’ avec le soutien de la DRAC, du Réseau Canopé, du Rectorat de l’Académie de Poitiers, de la Commune de L’Isle Jourdain, de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, du Département de la Vienne, de la Région Nouvelle Aquitaine, de l’Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine et des fonds Européens Leader.

Participation libre – Accès sur réservation uniquement

Chant signe

Salle des Fêtes L’Isle Jourdain L’Isle Jourdain 86 Bourpeuil Vienne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-16T17:30:00 2022-06-16T18:30:00;2022-06-16T19:30:00 2022-06-16T20:30:00;2022-06-17T17:30:00 2022-06-17T18:30:00;2022-06-17T19:30:00 2022-06-17T20:30:00