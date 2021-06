Collectif Gonzo : Après vous Pole Educatif – Collège L’Isle Jourdain, 1 octobre 2021-1 octobre 2021, L'Isle-Jourdain.

Collectif Gonzo : Après vous

Le Collectif Gonzo, collectif d’artistes MusicOpluriel, l’école Publique de L’Isle Jourdain, le collège René CASSI, la MJC Champ Libre et la Boulit’ ont entrepris une grande action sur le territoire : Chante-moi ton histoire ! Le but ? Questionner la transmission à travers les chansons et les petites histoires qui traversent nos vies. Ce 1er octobre sera l’occasion de partager le fruit du travail entrepris début 2021 avec les élèves des écoles et du collège. Accès libre sur réservation Concert du trio Après vous, installations sonores, projections et expositions accueillies par le Pole Educatif du collège René CASSIN, la MJC Champ Libre et La Boulit’, Scène Culturelle de Proximité soutenue par la Communauté de Communes Vienne et Gartempe, le Département de la Vienne et la Région Nouvelle Aquitaine. Chante-moi ton histoire est soutenu par la DRAC, du Réseau Canopé, du Rectorat de l’Académie de Poitiers et du Département de la Vienne

Accès libre sur réservation

Concert du trio Après vous… / Installations sonores / Projections / Exposition

Pole Educatif – Collège L’Isle Jourdain Av de Bel Air 86150 L’Isle Jourdain L’Isle-Jourdain Vienne



