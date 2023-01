Collectif ÈS – Loto3000 L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes Colombes Catégories d’Évènement: Colombes

île de France

Le vendredi 20 janvier 2023

de 20h30 à 22h00

. payant

Un loto qui fait danser. Un loto carnaval. Un loto manifeste. Ce n’est pas parce qu’il y a un tirage de numéros que ce loto est tout à fait conforme ou traditionnel. Des surprises, il y en a. Des lots, oui, mais… La configuration spatiale précise, certes, mais… Quant aux joueurs, il faut venir pour voir, croire, espérer… Donc pas de grille-pain à l’obsolescence programmée certifiée à gagner, ni de mug à l’effigie de la Reine Elizabeth ou de son successeur… Par contre, on peut parier sur des danses inventives, des dérives étonnantes, des digressions nécessaires, des codes qui craquent de toutes parts. À partir d’une situation bien connue, associée à la campagne et au populaire, le Collectif ÈS crée une belle pagaille très organisée où tout le monde se voit transbahuté, déplacé, sur la piste, révélé ! + d’infos L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes Parvis des Droits de l’Homme 88 rue Saint Denis 92700 Colombes Contact : https://www.faitsdhiver.com/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

© lili haberey Collectif ÈS – Loto3000

