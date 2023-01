Collectif ÈS- Fiasco Espace 1789 Saint-Ouen Catégories d’Évènement: île de France

Saint-Ouen

Collectif ÈS- Fiasco Espace 1789, 24 janvier 2023, Saint-Ouen. Le mardi 24 janvier 2023

de 20h00 à 21h00

. payant

Une décharge d'énergie et de plaisir transgressif ! Fiasco est une traversée nourrie de l'iconographie punk et du plaisir transgressif, presque enfantin, propre à ce mouvement. Les corps détournent et manipulent l'autorité, se libèrent aussi, en écho, de l'emprise de la musique sur la danse. C'est bruyant, vif telle une décharge électrique, révélateur des limites de chacun, de ses peurs personnelles ou imposées. Manière de signifier le poids de l'époque, des tensions sociétales sur les corps, et d'affronter ce qui énerve, coince, grince, racle. Pas question de tomber pour autant dans la morosité : une belle place est laissée à ce qui surgit, fait rire, rend optimiste. Le ton est urgent, allègre, détonnant. Avanti !

© Romain Tissot Collectif ÈS – Fiasco

