Pyrénées-Atlantiques Découvrez l’isolation thermique par l’extérieur en béton de chanvre au bâtiment du Collectif Encore ! Collectif Encore Auterrive, 15 octobre 2023, Auterrive. Découvrez l’isolation thermique par l’extérieur en béton de chanvre au bâtiment du Collectif Encore ! Dimanche 15 octobre, 11h00 Collectif Encore Gratuit. Entrée libre. À Auterrive, explorez l’isolation thermique par extérieur en béton de chanvre au bâtiment du Collectif Encore.

Deux visites sont proposées, une à 11h et une à 11h30.

2023-10-15T11:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

