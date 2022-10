Collectif en scène Allauch, 21 octobre 2022, Allauch.

Collectif en scène

2022-10-21 – 2022-10-21 19:00:00 19:00:00

Allauch

Bouches-du-Rhne

EUR Le collectif des artistes allaudiens, en collaboration avec la ville d’Allauch, vous accueille pour sa première scène partagée ce vendredi 21 octobre dès 19h, à l’espace François Mitterrand dans le cadre d’Octobre Rose et au profit de l’association « T’Hatez-Vous » (sur réservation).



Avec la volonté de partager un moment festif, ce sont tout d’abord les artistes plasticiens qui seront à l’honneur pendant l’avant-soirée à partir de 19h, avec une exposition originale accompagnée de musiciens en live. Vous aurez la possibilité de boire un verre et vous restaurer avant de début de la représentation. Lors de ce moment convivial vous pourrez, si vous le souhaitez, acquérir les œuvres exposées : les recettes collectées par les artistes peintres et sculpteurs seront reversées à l’association « T’Hatez-Vous ».



A 20h30, vous aurez le bonheur de découvrir ou redécouvrir toute l’énergie des artistes du spectacle vivant d’Allauch : les comédiennes Miss-Augine et Marion Manca, la compagnie de théâtre « l’Atelier Virgule », la compagnie de danse contemporaine « Art for Gaia », la pianiste concertiste Nathalie Lanoë. Chanteuses et chanteurs seront évidemment de la fête avec : Delphine Mailland, Sandrine Daddi, « Millésime » composé de Philippe Bott et Philippe Rizzati, Henri Gensollen, Céline et Julien Daurelle, Yves Bergé et le Chœur Lyrique d’Allauch, et la fraicheur des jeunes chanteurs Tom Kalimbadjian (The Voice Kid) et Lili Dutau (lauréate du concours de chant dans le cadre des fêtes de la Saint-Jean).



Nous vous attendons nombreux pour cet événement festif, original et solidaire mettant en lumière les artistes de notre territoire au profit d’Octobre Rose.



19h : Avant-soirée : restauration, musique live et expositions

20h30 : Spectacle : théâtre, chansons, humour, danse, musique.

ℹ️ Tarif unique : 10€, gratuit pour les moins de 13 ans.

Vous pouvez acheter vos billets sur : https://www.helloasso.com/…/evenements/collectif-en-scene

Billetterie sur place le soir même, dans la limite des places disponibles

Octobre Rose : réservez votre soirée du vendredi 21 octobre avec la première scène partagée du « Collectif en Scène »

