Ouverture des ateliers des artisans, stages et démonstrations à Verchaüs Collectif du château de Verchaüs, 1 avril 2023, Viviers.

Ouverture des ateliers des artisans, stages et démonstrations à Verchaüs 1 et 2 avril Collectif du château de Verchaüs

Pour ces deux jours d’ouverture, vous aurez la possibilité de découvrir les lieux de création et de production de divers artisans d’art et aussi d’artistes d’art visuel.

Parmi les métiers représentés, vous trouverez la ferronnerie, la coutellerie, la création sur verre, la lutherie, le tournage sur bois, la restauration d’œuvres d’art, la céramique et la poterie et le vitrail en démonstrations toute la journée.

Les artistes du collectif proposeront en supplément des démonstrations de gravure contemporaine.

Des ateliers découvertes sur inscription seront proposés :

– dont pour les plus jeunes : fabrication d’une harpe avec notre luthier, une session de 30mn le samedi après-midi.

Une boutique éphémère regroupant les créations des artisans du collectif et quelques invités sera présente ainsi que de la petite restauration tout au long de la journée.

Le collectif du château de Verchaüs vous attend avec impatience !

Collectif du château de Verchaüs 2849 route du Teil – RD86 Viviers 07220 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudeverchaus.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://fr-fr.facebook.com/collectifchateaudeverchaus/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/collectif_chateau_de_verchaus/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaudeverchaus.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0773573896 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T14:00:00+02:00 – 2023-04-01T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

création sur verre coutellerie

Henri Pol