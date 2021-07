Marignane Kiosque à Musique du Conservatoire Bouches-du-Rhône, Marignane Collectif de Pat’ Kiosque à Musique du Conservatoire Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Kiosque à Musique du Conservatoire, le samedi 24 juillet à 20:00

Le 24 juillet, la Mairie de Marignane et son équipe culturelle ont décidé d’offrir au Collectif de Pat’ sa toute première scène au sein du Kiosque à Musique du Conservatoire de Musique de la Ville. Une véritable bouffée d’oxygène pour tout le monde. La thématique de la soirée sera basée sur l’influence que l’Afrique a jouée sur la musique de la planète et notamment sur le peuple afro américain. Les styles musicaux seront variés, Jazz, Blues, Rock, Funk, Samba, world music…, et aussi des compositions originales. Le 24 juillet ils seront sept sur scène, une chanteuse, six musiciens, n’espérant rien d’autre que de faire partager un beau moment dans cette époque troublée.

Entrée libre

♫♫♫ Kiosque à Musique du Conservatoire 7 Rue de Verdun, 13700 Marignane Marignane Bouches-du-Rhône

2021-07-24T20:00:00 2021-07-24T23:00:00

