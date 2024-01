Collectif Crescent Jazz. Cartes blanches à Aurélien Joly, Vincent Girard & Thibaut François Place Saint-Pierre Mâcon, samedi 3 février 2024.

Véritable laboratoire d’explorations musicales, ce collectif regroupe une douzaine de musiciens parmi les plus talentueux de la région. Un samedi par trimestre, venez découvrir le fruit de leur travail de création à l’occasion d’une grande soirée au Crescent.

Ce soir le Collectif donne carte blanche au trompettiste Aurélien Joly pour le premier concert puis au guitariste Thibaut François et au contrebassiste Vincent Girard pour le second concert. Chaque binôme proposera un concert d’une heure avec l’équipe de son choix autour de compositions et d’arrangements personnels. L’occasion de découvrir leurs univers musicaux dont la diversité fait toute la richesse de ce collectif.

Les deux concerts seront suivis d’une grande jam session rassemblant tous (ou presque) les membres du Collectif qui inviteront les musiciens qui le souhaitent à se joindre à eux ! Une bien belle soirée en perspective… EUR.

