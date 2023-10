Collectif Comtesse Bar à Bulles Paris, 18 octobre 2023, Paris.

Le mercredi 18 octobre 2023

de 19h00 à 22h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Collectif comtesse présente les créateurices de son cinquième fanzine : « Armure » !

Cinq artistes sont invité.e.s à interpréter ce thème : Juliette Chalaye, autrice et photographe du sensible, Noa Peron, illustrateur.ice et tatoueur.se queer, Caro cdbc auteur.ice adepte du mignon et du gore, Philippe Nguyen, artiste et tatoueur à l’univers délicat et médiéval et Mathilde Denizart autrice de l’intime et de la mémoire.

Pour permettre la création du fanzine et la rémunération de ces participant.e.s, Comtesse organisera un financement participatif.

Des impressions risographies réalisées par les artistes seront à la vente et donneront un avant goût de leurs prochaines productions.

Entrée libre, sans réservation.

Bar à Bulles 4 cité Véron 75018 Paris

Contact : https://www.lamachinedumoulinrouge.com/collectif-comtesse/ https://fb.me/e/3QO0CM4QR https://fb.me/e/3QO0CM4QR

La Machine du Moulin Rouge