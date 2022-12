Collectif Berlin – The making of Berlin Le CENTQUATRE – PARIS, 1 février 2023, Paris.

Du mercredi 01 février 2023 au samedi 04 février 2023 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h00 à 21h00

. payant

De 9 € à 18 €

Fidèle à son ambition de décloisonner fiction et documentaire, vidéo et spectacle vivant, le collectif BERLIN clôt sa série Holocène avec The making of Berlin, récit troublant et troublé d’un projet inachevé.

Création 2022

dans le cadre du Festival Les Singulier·es 2023

Au départ, une rencontre fortuite entre les artistes du groupe BERLIN et un homme âgé, qui a beaucoup à raconter. Leurs conversations mènent bientôt à la création d’un nouveau spectacle autour de la vie exceptionnelle de cet homme, qui fut le régisseur de l’Orchestre Philharmonique de Berlin, et d’un épisode en particulier : une représentation inachevée du Crépuscule des dieux de Wagner. Pour mener ce projet à son terme, BERLIN s’associe à l’Opera Ballet Vlaanderen et la chaîne de radio Klara afin de reconstituer le puzzle d’une vie et retrouver les pièces manquantes. Mais le tableau s’assombrit quand apparaissent des failles dans le récit du protagoniste.

Situé dans une zone de tension entre fiction et réalité, The making of Berlin déploie un récit intrigant et réflexif, fidèle au goût du groupe BERLIN pour les histoires vraies, quand bien même il faudrait les inventer. Sur scène, des musiciens et des écrans, où les images documentaires impriment leur vérité. Le spectacle est l’ultime volet du cycle Holocène, au sein duquel BERLIN a brossé pendant plus de quinze ans des portraits de villes. Ambitieux créateur de formes fondé en 2003, le collectif est artiste associé au CENTQUATRE-PARIS, où il a déjà présenté Souviens-toi des dragons (2018) et True Copy (2019).

Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

Contact : https://www.104.fr/fiche-evenement/berlin-the-making-of-berlin.html 01 53 35 50 00 billetterie@104.fr https://billetterie.104.fr/selection/event/date?productId=101868285950

Koen Broos Collectif BERLIN – The making of Berlin