Rencontre musiciens danseurs – Petit Bal Abbal Collectif Abbal, Toulouse (31)

Rencontre musiciens danseurs – Petit Bal Abbal Collectif Abbal, Toulouse (31), 10 mai 2023, . Rencontre musiciens danseurs – Petit Bal Abbal Mercredi 10 mai, 19h00 Collectif Abbal, Toulouse (31) gratuit Une fois par mois, de janvier à mai 2023, le collectif mōSHən donne rendez-vous à la Reynerie pour une rencontre entre musiciens et danseurs. Ce moi-ci, la thématique est la danse collective. Avec un atelier autour des mixeurs, avec Françoise Farenc, excellente transmettrice et pédagogue des danses traditionnelles, et le duo BarBar, Mounaïm Rabahi, Dominique Barès, Luca Sartori. Au programme : à partir de 19h : auberge espagnole, 20h : initiation aux danses occitanes 21h : bal Lieux : Place Abbal, dans l’entrée du collectif Abbal (ancien espace du lac), à côté du Fournil d’Aline. Cette rencontre est la dernière de la saison sous cette forme. Les prochaines dates proposées par mōSHən seront les bals du samedi 10 juin sur la place et samedi 16 septembre au château de la Reynerie (programmation à venir). Buvette et chaleur humaine prévues sur place Entrée libre Pour plus d’informations : contact@moshen.fr – Sophie : 06 98 96 21 54 – Luca : 06 19 77 51 51 Cette série de rencontres est soutenue par la Drac Occitanie et la Ville de Toulouse dans le cadre de l’expérimentation culturelle, pour l’préfiguration de la Citée de la Danse. source : événement Rencontre musiciens danseurs – Petit Bal Abbal publié sur AgendaTrad Collectif Abbal, Toulouse (31) 5, Rue de Kiev Collectif Abbal, 31100 Toulouse, France [{« link »: « mailto:contact@moshen.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/42435 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

