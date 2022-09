Portes ouvertes : Eco-Working de l’Abbal Collectif Abbal Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Portes ouvertes : Eco-Working de l’Abbal Collectif Abbal, 14 octobre 2022, Toulouse. Portes ouvertes : Eco-Working de l’Abbal Vendredi 14 octobre, 10h00, 14h00 Collectif Abbal

Gratuit. Entrée libre. Ouvert à tout public.

Journées nationales de l’architecture Collectif Abbal 5 rue de Kiev, 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie Métro ligne A Reynerie. Parking libre.

Le Collectif Abbal, c’est le nom du projet situé place Abbal dans le quartier de Reynerie. Les structures présentes au sein de l’occupation temporaire gérée par l’Agence Intercalaire ont créé l’association des occupants pour animer ce projet. Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, venez découvrir un espace de travail partagé entre architectes spécialisés en rénovation et éco-construction au sein du collectif Abbal. Programme de la journée : 10h-12h : Rencontre avec les architectes (discussions, conseils…)

14h-15h : Café-rencontre avec des professionnels de la construction

14h-17h : Ateliers autour des matériaux (bio-sourcés, géo-sourcés, réemploi)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T10:00:00+02:00

2022-10-14T17:00:00+02:00 ©Eco-Working de l’Abbal

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Collectif Abbal Adresse 5 rue de Kiev, 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Collectif Abbal Toulouse Departement Haute-Garonne

Collectif Abbal Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Portes ouvertes : Eco-Working de l’Abbal Collectif Abbal 2022-10-14 was last modified: by Portes ouvertes : Eco-Working de l’Abbal Collectif Abbal Collectif Abbal 14 octobre 2022 Collectif Abbal Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne