Mantes-la-Jolie – Ciné-débat « La Reine bicyclette » Collectif 12 Mantes-la-Jolie, 18 octobre 2023, Mantes-la-Jolie.

Massivement adopté par les Français au lendemain de son apparition à la fin du XIXe siècle, le vélo moderne est doté de pneus, de freins, de pédales et d’une chaîne. Au départ loisir pour les riches, il se démocratise vite grâce à la seconde révolution industrielle, qui en fait un produit abordable pour les classes populaires. La bicyclette devient synonyme de révolution sociale. En 1903, la création du Tour de France fait du cyclisme un sport professionnel très populaire, qui permet à de jeunes prolétaires de faire carrière. L’après-guerre marque un recul fort du vélo, auquel les Français préfèrent l’automobile pour se déplacer. La voiture pour tous devient l’un des crédo des Trente Glorieuses. Il faudra attendre mai 1968 et la naissance de l’écologie pour que la bicyclette connaisse un retour en grâce. Histoire sociale et politique des Français à vélo, de 1890 à nos jours, entre modernité, luttes sociales et écologie politique.

Collectif 12 174 boulevard du Maréchal Juin – Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T20:00:00+02:00 – 2023-10-18T22:30:00+02:00

