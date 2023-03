Ma vie avec John Wayne Collectif 12 Mantes-la-Jolie Catégories d’Évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

Ma vie avec John Wayne Collectif 12, 6 avril 2023, Mantes-la-Jolie. Ma vie avec John Wayne 6 et 7 avril Collectif 12 3€/6€/12€ – Sur réservation Ma vie avec John Wayne, c’est la parole de Marie-Christine, celle d’une Jessy mythique. C’est l’histoire de nous tous·tes avec Jessy. L’histoire d’une vie qui bascule. Fille d’un entrepreneur d’une usine de cravates à Saint-Dié, son mari a disparu avec l’argent des parents. « Qu’aurait fait John Wayne si le Marshall l’avait menacé ? Il serait parti dans le désert chercher de quoi vivre. » Jessy décide de partir et de chercher du travail pour vivre.

C'est l'histoire d'une femme qui s'émancipe du cadre social qu'elle a toujours respecté : celui du travail, celui de la famille, celui de la norme. La ruine de Marie-Christine, c'est le road-movie sincère de Jessy. Elle nous confronte à notre propre sincérité avec notre idéal. Chaque personne à qui elle s'adresse, (sa fille Debby, ses employeurs, la conseillère de Pôle Emploi), est absente. C'est là, dans cet espace que le public prend place et que naît le mythe et le théâtre.

Collectif 12
174, boulevard du maréchal juin, mantes la jolie
Mantes-la-Jolie 78200

2023-04-06T20:00:00+02:00 – 2023-04-06T21:20:00+02:00

2023-04-07T20:00:00+02:00 – 2023-04-07T21:20:00+02:00 Théâtre Ma vie avec John Wayne Boris Carrete

