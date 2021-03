COLLECTEUR COMPOSTEUR / FAISEUR DE TERRE Halage centre de formation, 3 mars 2021-3 mars 2021, L'Île-Saint-Denis.

COLLECTEUR COMPOSTEUR / FAISEUR DE TERRE —————————————- ### Information collective le 3 Mars à 10h au siège de l’association Halage : 6 rue Arnold Géreaux 93450 à l’Ile Saint Denis. **Le collecteur composteur/Faiseur de terre** – Collecte et réceptionne les matières premières – Gère le compostage : tri sur la plateforme, réalise des opérations de retournement, aération, arrosage, criblage – Prépare les différents mélanges de terres fertiles – Réalise les opérations de manutention à l’aide d’un engin de chantier – Suit la qualité des substrats en cours de production – Connait l’usage du compost et des terres construites en horticulture, en agriculture urbaine et en espaces verts. **Contenu de la formation :** – Définir les rôles et les missions du Collecteur composteur / Faiseur de terre – Connaître les filières de recyclage et de réemploi – Savoirs faire en compostage et en production de substrats fertiles – Santé et sécurité au travail – Conduire le matériel (formation CACES) – Informer et communiquer sur son activité – Notions agronomiques et de construction de sols **Spécialité de formation :** Protection environnement Domaine(s) : Gestion déchet (12582), environnement agriculture (12598), environnement aménagement (12554) **Session du 6 avril au 23 juillet 2021** **Organisation de la formation :** – Formation d’une durée de 3 mois. – 526h de formation : 424 h en centre de formation Halage sur L’Ile Saint Denis comprenant des temps théoriques et des temps de pratiques sur le terrain, 88h de stage en entreprise tuteuré et 14h de formation à distance encadrée – 35h de Formation au CACES de conduite d’engin de chantier de catégorie A (R372m /R482) dans un Centre habilité – Des temps d’accompagnement individuel et collectif : travail du projet, Techniques de Recherche d’Emploi, enquêtes métiers, visites d’entreprises en lien avec le réemploi et la construction de sols, ateliers informatiques, recherche de stages, projet tuteuré, bilan fin de parcours (livret de parcours) – Rythme de 35 heures hebdomadaires de 9h à 12h30 et de 13H30 à 17h du lundi au vendredi **Lieu de formation :** Centre de formation Halage avenue du Pont d’Epinay sur L’Ile Saint Denis **Public :** Cette action est rémunérée et s’adresse à un groupe de 15 personnes habitants sur le territoire de Seine Saint Denis Jeunes de moins de 25 ans Demandeur d’emploi de plus de 26 ans de niveau inférieur au BAC **Pré-requis :** Maîtriser les savoirs de base : compréhension et expression orale, lecture de texte, calculs simples **Pour candidater :** **[standard@halage.fr](mailto:standard@halage.fr)**

