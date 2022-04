COLLECTES DE SANG À STE ANNE SUR BRIVET/QUILLY Sainte-Anne-sur-Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Sainte-Anne-sur-Brivet

COLLECTES DE SANG À STE ANNE SUR BRIVET/QUILLY Sainte-Anne-sur-Brivet, 28 avril 2022, Sainte-Anne-sur-Brivet. COLLECTES DE SANG À STE ANNE SUR BRIVET/QUILLY Sainte-Anne-sur-Brivet

2022-04-28 – 2022-07-21

Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique Collectes de sang à la salle polyvalente de Ste Anne sur Brivet de 16h30 à 19h30

Vendredi 18 février 2022

Jeudi 21 juillet 2022

Jeudi 1er décembre 2022 Collectes de sang à la salle polyvalente de Quilly de 16h30 à 19h30

Jeudi 28 avril 2022

Vendredi 23 septembre 2022 Collation offerte pour les donneurs

Renseignements :

Association des donneurs de sang Ste-Anne-sur-Brivet/Quilly

06 98 37 07 11 Collectes de sang à la salle polyvalente de Ste Anne sur Brivet de 16h30 à 19h30

Vendredi 18 février 2022

Jeudi 21 juillet 2022

Jeudi 1er décembre 2022 Collectes de sang à la salle polyvalente de Quilly de 16h30 à 19h30

Jeudi 28 avril 2022

Vendredi 23 septembre 2022 Collation offerte pour les donneurs

Renseignements :

Association des donneurs de sang Ste-Anne-sur-Brivet/Quilly

06 98 37 07 11 Sainte-Anne-sur-Brivet

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Sainte-Anne-sur-Brivet Autres Lieu Sainte-Anne-sur-Brivet Adresse Ville Sainte-Anne-sur-Brivet lieuville Sainte-Anne-sur-Brivet Departement Loire-Atlantique

COLLECTES DE SANG À STE ANNE SUR BRIVET/QUILLY Sainte-Anne-sur-Brivet 2022-04-28 was last modified: by COLLECTES DE SANG À STE ANNE SUR BRIVET/QUILLY Sainte-Anne-sur-Brivet Sainte-Anne-sur-Brivet 28 avril 2022 Loire-Atlantique Sainte-Anne-sur-Brivet

Sainte-Anne-sur-Brivet Loire-Atlantique