Guenrouet Loire-Atlantique Guenrouet 5 collectes de sang en 2022 de 16h30 à 19h30

à Guenrouët salle polyvalente de Notre Dame de Grâce :vendredi 22 avril et jeudi 25 août

à Plessé salle polyvalente : mercredi 9 février, jeudi 30 juin et jeudi 20 octobre

Collation offerte après le don de sang Renseignements :

Amicale des donneurs de sang Guenrouët/Plessé

