Collecter et collectionner pour « faire mémoire » : vivre le musée autrement musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Collecter et collectionner pour « faire mémoire » : vivre le musée autrement musée d’art et d’histoire du Judaïsme, 26 mars 2022, Paris. Collecter et collectionner pour « faire mémoire » : vivre le musée autrement

musée d’art et d’histoire du Judaïsme, le samedi 26 mars à 09:00

* 9h-10h **Le souci anthologique dans la culture juive d’Europe de l’Est** par **Philippe Mesnard**, P.U. de littérature comparée, directeur éditorial de la revue _Mémoires en jeu_ * 10h-10h45 **Concevoir une anthologie : enquête autour de Hersh Fenster** par **Juliette Braillon**, éditrice du mahJ * 11h-12h30 **Faire collection : de la première collection du musée d’art juif à la création du musée d’art et d’histoire du Judaïsme** par **Claire Decomps**, responsable de la conservation du mahJ * 14h-17h **Vivre le musée autrement** pour faire comprendre par l’expérience, les concepts de collecte, collection et anthologie afin de faire mémoire : atelier pratique et pistes pour la classe

Gratuit sur inscription

Le Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme et Mémoires à l’œuvre vous convient à une journée de formation musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71, rue du Temple 75003 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T09:00:00 2022-03-26T17:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu musée d'art et d'histoire du Judaïsme Adresse 71, rue du Temple 75003 Paris Ville Paris lieuville musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Departement Paris

musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Collecter et collectionner pour « faire mémoire » : vivre le musée autrement musée d’art et d’histoire du Judaïsme 2022-03-26 was last modified: by Collecter et collectionner pour « faire mémoire » : vivre le musée autrement musée d’art et d’histoire du Judaïsme musée d'art et d'histoire du Judaïsme 26 mars 2022 Musée d'art et d'histoire du Judaïsme Paris Paris

Paris Paris