Collecte solidarité Ukraine Hôtel de Ville, 12 mars 2022, Déville-lès-Rouen.

Collecte solidarité Ukraine

Hôtel de Ville, le samedi 12 mars à 13:30

**Samedi 12 mars 2022 de 13h30 à 16h30 sur le parking des salles municipales derrière la mairie (rue Jules Ferry).** Voici la liste des produits recherchés en priorité (Attention, plus de vêtements pour le moment, en raison de difficultés de stockage, d’acheminement et de manque d’adéquation avec les besoins actuels des populations déplacées et réfugiées) : * Froid + abri : couvertures chaudes fines uniquement, sacs de couchage, plaids, tapis de yoga bonnets, gants, écharpes. * Hygiène pour enfants et adultes : savons corporels solides, dentifrices et brosses à dents, couches et lingettes bébé, tampons et serviettes hygiéniques, rasoirs jetables et mousse à raser. * Alimentation : conserves de plats préparés, thon/sardine/maquereau, pâtes, riz, gâteaux, barres de céréales, café, sucre, chocolat en poudre, petits pots bébés et lait infantile 1er / 2e / 3e âge. * Médical : pansements, bandages, sparadrap, antiseptique, gants jetables, masques réutilisables/ jetables. * Matériel : piles, bougies, lampe-torches. Pour plus d’infos, consultez le groupe Facebook [“Solidarité Déville lès Rouen”](https://www.facebook.com/groups/1085565871820800) ou écrivez à [solidarite.devillelesrouen@gmail.com](mailto:solidarite.devillelesrouen@gmail.com)

Entrée libre

La situation humanitaire en Ukraine se détériore. Dans ce contexte d’extrême urgence, l’association “Solidarité – Déville lès Rouen” lance un nouvel appel à l’aide et organise une seconde collecte

Hôtel de Ville 1 place François Mitterrand, Déville-lès-Rouen



