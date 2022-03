Collecte solidaire | Soutien d’urgence à l’Ukraine Le Chapitre, 5 mars 2022, Bihorel.

Collecte solidaire | Soutien d’urgence à l’Ukraine

Le Chapitre, le samedi 5 mars à 10:00

Une collecte solidaire en soutien au peuple ukrainien de produits et d’équipements de première nécessité est organisée sur Bihorel. Les produits fortement préconisés par l’Ambassade sont : * Couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas compacts et oreillers ; * Gels douche, dentifrice et brosses, couches, serviettes hygiéniques, coton, serviettes en papier, antiseptique, alcool médical, masques réutilisables et jetables ; * Vêtements (chauds notamment), tentes, lits de camp et réchauds, serviettes en microfibre et sets de vaisselle réutilisables ; * Piles, bougies et lampe-torches ; * Produits alimentaires : eau, barres énergétiques, fruits secs, noix, conserves, pâtes, vermicelles, céréales. ? Point de collecte : Salle du Chapitre, rue du Sansonnet, Bihorel. ? Pour plus d’informations ?

#BihorelMaVille accompagnée d’un collectif citoyen témoigne de sa solidarité envers le peuple ukrainien.

