Collecte solidaire pour les appareils électriques Parvis Corentin Celton et Place Madaule Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Issy-les-Moulineaux

Collecte solidaire pour les appareils électriques Parvis Corentin Celton et Place Madaule, 21 mai 2022, Issy-les-Moulineaux. Collecte solidaire pour les appareils électriques

Parvis Corentin Celton et Place Madaule, le samedi 21 mai à 10:00

Initiées par la Ville d’Issy-les-Moulineaux en 2006, les collectes de matériels électriques et électroniques sont une solution éco-responsable pour donner une nouvelle vie à vos matériels (qu’il est interdit de laisser sur la voie publique ou de jeter à la poubelle). Ces collectes sont aujourd’hui gérées par GPSO et Ecosystem, un éco-organisme à but non lucratif agréé par les pouvoirs publics. Vos appareils sont triés, réemployés par une structure de l’économie sociale et solidaire locale, ou à défaut recyclés par Ecosystem dans le strict respect des normes environnementales. Qu’ils soient en état de marche ou hors dusage, tous les appareils qui fonctionnent sur secteur ou sur piles sont acceptés. Vous pouvez apporter : * Petits appareils (téléphone, sèche-cheveux, micro-ondes, bouilloire, mixeur, aspirateur, fer à repasser, téléphone…) * Matériel informatique (ordinateur, cartes électroniques, disques durs, câbles, imprimante, scanner…) * Gros électroménager (frigo, cuisinière, machine à laver, sèche-linge, cisinière, plaques de cuisson…) * Téléviseurs (TV cathodiques ou écrans plats) Toutes les collectes en 2022 : * 21 mai : Parvis Corentin Celton et Place Madaule * 18 juin : Parvis Corentin Celton et Marché Sainte Lucie * 17 septembre : Parvis Corentin Celton et Place Madaule * 15 octobre : Parvis Corentin Celton et Marché Sainte Lucie * 19 novembre : Parvis Corentin Celton et Place Madaule Donnez vos appareils électriques en état de marche ou hors d’usage afin de leur permettre d’être remis en état de marche ou recyclés. Parvis Corentin Celton et Place Madaule issy-les-moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T14:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Autres Lieu Parvis Corentin Celton et Place Madaule Adresse issy-les-moulineaux Ville Issy-les-Moulineaux lieuville Parvis Corentin Celton et Place Madaule Issy-les-Moulineaux Departement Hauts-de-Seine

Parvis Corentin Celton et Place Madaule Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/issy-les-moulineaux/

Collecte solidaire pour les appareils électriques Parvis Corentin Celton et Place Madaule 2022-05-21 was last modified: by Collecte solidaire pour les appareils électriques Parvis Corentin Celton et Place Madaule Parvis Corentin Celton et Place Madaule 21 mai 2022 Issy-les-Moulineaux Parvis Corentin Celton et Place Madaule Issy-les-Moulineaux

Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine