Collecte solidaire pour les animaux Centre Commercial des 3 Moulins, 7 mai 2022, Issy-les-Moulineaux.

Collecte solidaire pour les animaux

du samedi 7 mai au dimanche 8 mai à Centre Commercial des 3 Moulins

La ville d’Issy-les-Moulineaux, en partenariat avec la Société Protectrice des Animaux (SPA) et Auchan 3 Moulins, renouvelle cette année une **collecte alimentaire à destination des animaux** dans un souci de solidarité et de bien-être animal. La collecte aura lieu le **samedi 7 mai de 9H à 19H et le dimanche 8 mai de 9H à 12H30 Auchan 3 Moulins**, situé allée Sainte Lucie. Des bénévoles de la SPA récolteront les dons, et seront également disponibles pour informer sur les actions de leur association, et sensibiliser chacun à la défense de la cause animale. Voici quelques denrées à privilégier : pâtés, terrines, saucisses, fromage fondu, friandises, mousses… Et des jouets type nœuds à corde, de la litière, et des accessoires !

Entrée libre

Centre Commercial des 3 Moulins 3 allée Sainte Lucie Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T09:00:00 2022-05-07T19:00:00;2022-05-08T09:00:00 2022-05-08T12:30:00