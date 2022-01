Collecte nationale des Restaurants du coeur Mairie d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

Collecte nationale des Restaurants du coeur Mairie d’Erquy, 4 mars 2022, Erquy. Collecte nationale des Restaurants du coeur

du vendredi 4 mars au samedi 5 mars à Mairie d’Erquy

La Collecte Nationale des Restaurants du coeur aura lieu les 4, 5 et 6 mars prochains. A Erquy, elle aura lieu vendredi 4 et samedi 5 mars, dans les magasins Super U et Lidl. L’association a besoin de bénévoles pour ces deux opérations, si vous êtes intéressé vous pouvez contacter le 06 40 33 08 98, merci. opérations de collecte à Erquy Mairie d’Erquy 11 square hôtel de ville ERQUY Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T09:00:00 2022-03-04T18:00:00;2022-03-05T09:00:00 2022-03-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu Mairie d'Erquy Adresse 11 square hôtel de ville ERQUY Ville Erquy lieuville Mairie d'Erquy Erquy Departement Côtes d'Armor

Mairie d'Erquy Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/