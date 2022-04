Collecte nationale d’archives Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Chambon-sur-Lignon

Collecte nationale d'archives Le Chambon-sur-Lignon, 21 septembre 2022

2022-09-21 10:00:00 10:00:00 – 2022-09-21 18:00:00 18:00:00

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire Apportez vos documents d’archives. numérisation sur place avec le Mémorial de la Shoah. Le Chambon-sur-Lignon

