Vendée L’Aiguillon-la-Presqu’île Nombre de places limité à 15 personnes.

Un nombre minimum de 5 inscrits est nécessaire pour le maintien de l’évènement. Nouvelle matinée de mobilisation sur la Réserve Naturelle Nationale de la Belle Henriette autour de la collecte de déchets. Entre amis ou en famille, venez partager un bon moment et découvrir la Réserve. rnn.bellehenriette@lpo.fr https://reserve-naturelle-belle-henriette.fr/ L’Aiguillon-la-Presqu’île

