Collecte en soutien au peuple ukrainien La Forêt-Fouesnant, 9 mars 2022, La Forêt-Fouesnant.

Collecte en soutien au peuple ukrainien Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant

2022-03-09 14:00:00 – 2022-03-09 18:00:00 Le Nautile 2 Rue des Cerisiers

La Forêt-Fouesnant Finistère La Forêt-Fouesnant

LISTE DE DONS :

LOGISTIQUE

Lits de camp, sacs de couchage, couvertures de survie,vêtements, matériel électrique (projecteurs, lumières,rallonges, générateurs, piles).

HYGIÈNE

Gels et savons corps, dentifrices, brosses à dents,couches et lait maternisé, médicaments (non périmés),rasoirs, mousses à raser, serviettes hygiéniques.

SECOURS

Gants à usage unique, masques chirurgicaux, matériel de suture, blouses médicales, bandages élastiques,garrots, lecteurs à glycémie, pansements hémostatiques,pansements, solutions antiseptiques, matériel médical(respirateur, défibrillateur, moniteur…).

ALIMENTATION

Eau, aliments instantanés, barres énergétiques, fruits secs, conserves, pâtes, céréales.

accueil@foret-fouesnant.org +33 2 98 56 96 55 http://www.foret-fouesnant.org/

