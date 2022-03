Collecte d’urgence pour l’Ukraine Mairie de Vienne-en-Val Vienne-en-val

Collecte pour l’Ukraine de denrées alimentaires, produits d’hygiène et logistiques : couvertures thermiques, plaids, sacs de couchage, serviettes en microfibres, piles, bougies, torches, lit de camp, tentes… Collecte pour l’Ukraine Mairie de Vienne-en-Val Mairie de Vienne-en-Val, Vienne-en-val Vienne-en-val

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T08:00:00 2022-03-07T11:00:00;2022-03-08T08:00:00 2022-03-08T11:00:00;2022-03-09T08:00:00 2022-03-09T11:00:00;2022-03-10T08:00:00 2022-03-10T11:00:00;2022-03-11T08:00:00 2022-03-11T11:00:00

