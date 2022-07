Collecte don du sang Levet Levet Catégories d’évènement: Cher

Cher Levet Une collecte de don du sang est organisée à Levet le mercredi 27 juillet de 15h à 19h à la salle polyvalente. Pensez à réserver votre créneau, de préférence en ligne. https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/collecte/54091/sang/27-07-2022 efs

