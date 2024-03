Collecte d’objets et textiles Vernon, samedi 6 avril 2024.

Collecte d’objets et textiles Vernon Eure

Vous souhaitez faire un grand ménage de printemps mais nous ne savez pas quoi faire des affaires que vous ne voulez plus garder ?

Venez déposer vos objets et textiles pour leur donner une seconde vie et venez rencontrer les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire.

– Mobilier

– Vêtements

– Chaussures

– Bibelots

– Électroménager

– Vaisselle

– Jouets…

Rendez-vous le samedi 6 avril de 10h à 17h sur le parvis de l’Espace Philippe Auguste

Vous souhaitez faire un grand ménage de printemps mais nous ne savez pas quoi faire des affaires que vous ne voulez plus garder ?

Venez déposer vos objets et textiles pour leur donner une seconde vie et venez rencontrer les acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire.

– Mobilier

– Vêtements

– Chaussures

– Bibelots

– Électroménager

– Vaisselle

– Jouets…

Rendez-vous le samedi 6 avril de 10h à 17h sur le parvis de l’Espace Philippe Auguste .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-06 17:00:00

Parvis de l’Espace Philippe Auguste

Vernon 27200 Eure Normandie

L’événement Collecte d’objets et textiles Vernon a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération