Collecte des traditions orales en pays de Rennes & Fougères Ferme des Gallets,Rennes (35), 24 février 2022, .

Collecte des traditions orales en pays de Rennes & Fougères

Ferme des Gallets, Rennes (35), le jeudi 24 février à 20:30

**Collecte des traditions orales en pays de Rennes et Fougères** *Rencontre avec Pierrick Cordonnier* **Jeudi 24 février 2022 – Rennes – Ferme des Gallets (La Bouèze) – 20h30** **Dastum** propose régulièrement, dans le cadre du festival Sevenadur, des rencontres avec les collecteurs du patrimoine oral, ceux à qui l’on doit la richesse des archives sonores aujourd’hui disponibles, notamment dans la base de données en ligne Dastumédia. Suite à la sortie récente du CD « Danse Terjou – Chantous et sonnous du Pays de Fougères » (collection Tradition vivante de Bretagne, édition Dastum / La Granjagoul), Dastum vous propose cette année une rencontre avec **Pierrick Cordonnier**, accordéoniste et collecteur bien connu, et auteur dans les années 1980-1990 d’une des principales collectes de traditions orales en Haute-Bretagne, notamment dans les pays de Rennes et Fougères. Pierrick nous racontera son parcours de collecteur, les rencontres et les nombreuses anecdotes qui l’ont marqué, mais aussi ses réflexions sur la transmission, lui qui a joué un rôle central dans l’histoire des associations La Bouèze et La Granjagoul… L’occasion de découvrir (ou redécouvrir), grâce à de nombreux extraits d’archives commentés (archives sonores mais aussi vidéo), un riche répertoire de chansons et d’airs instrumentaux, mais aussi de grands interprètes de tradition qui sont aujourd’hui devenus des références : les chanteuses et conteuses Mélanie Houëdry, Eugénie Duval, mais aussi les accordéonistes Jean-Marie Manceau, Pierre Repessé, et beaucoup d’autres, sans parler des danseurs d’avant-deux ! *source : événement [Collecte des traditions orales en pays de Rennes & Fougères](https://agendatrad.org/e/35496) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

avec Pierrick Cordonnier

Ferme des Gallets,Rennes (35) 26, Avenue Pierre Donzelot Ferme des Gallets, 35700 Rennes, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-24T20:30:00 2022-02-24T00:30:00