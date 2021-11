Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer 44420, Piriac-sur-Mer COLLECTE DES DÉCHETS SUR LES PLAGES Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer Catégories d’évènement: 44420

2021-11-06 – 2021-11-06

Piriac-sur-Mer 44420 Piriac-sur-Mer En famille ou entre amis, venez participer au nettoyage de nos plages.

De la plage de Port Georges à la plage du Bichet

Départ 10h00. mairie@piriac.net +33 2 40 23 50 19 http://www.piriac-sur-mer.fr/ En famille ou entre amis, venez participer au nettoyage de nos plages.

